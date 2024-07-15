В 59 бригаде ВСУ проведут проверку после информации о потерях личного состава

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили, то в 59-й отдельной мотопехотной бригаде имени Якова Гандзюка проведут проверку и выяснят обстоятельств недавних потерь среди личного состава. Об этом сообщили в ведомстве утром 15 июля.



«Главнокомандующим ВС Украины (Александр Сырский) принято решение о выезде в зону ответственности соединения комплексной рабочей группы во главе с начальником Военной службы правопорядка ВС Украины», — говорится в сообщении.



Как отмечается, ранее парамедик-военнослужащая Екатерина Полищук обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой проверить действия командира 59 ОМПБр Богдана Шевчука, которого назначили весной 2024 года.



В частности, военная заявила о преступных приказах, сознательной халатности, пренебрежении жизнью и здоровьем личного состава. Именно это, по словам Полищук, привело к гибели большого количества военнослужащих, а также устранению «несогласных» командиров.



«Из-за бесчеловечного и непрофессионального отношения Шевчука я вынуждена прекратить сотрудничество с этой знаменитой бригадой, и не все имеют такую возможность — сопротивляться преступным приказам, которые направлены исключительно на получение дополнительных звездочек этим человеком», — резюмировала военная.