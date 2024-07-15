У 59-й бригаді ЗСУ проведуть перевірку після інформації про втрати особового складу

У Генеральному штабі Збройних сил України повідомили, що у 59-й окремій мотопіхотній бригаді імені Якова Гандзюка проведуть перевірку та з'ясують обставини нещодавніх втрат серед особового складу. Про це повідомили у відомстві вранці 15 липня.



«Головнокомандувачем ЗС України (Олександр Сирський) прийнято рішення про виїзд у зону відповідальності з'єднання комплексної робочої групи на чолі з начальником Військової служби правопорядку ЗС України», — йдеться у повідомленні.



Як зазначається, раніше парамедикиня-військовослужбовиця Катерина Поліщук звернулася до Президента України Володимира Зеленського з проханням перевірити дії командира 59-ї ОМПБр Богдана Шевчука, якого призначили навесні 2024 року.



Зокрема, військова заявила про злочинні накази, свідому недбалість, нехтування життям і здоров'ям особового складу. Саме це, за словами Поліщук, спричинило загибель великої кількості військовослужбовців, а також усунення «незгодних» командирів.



«Через нелюдське та непрофесійне ставлення Шевчука я змушена припинити співпрацю з цією знаменитою бригадою, і не всі мають таку можливість — чинити опір злочинним наказам, які спрямовані винятково на отримання додаткових зірочок цією людиною», — резюмувала військова.