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РФ вывела из оккупированного Крыма последний сторожевой корабль Черноморского флота

15 июля 2024, 15:46

РФ вывела из оккупированного Крыма последний сторожевой корабль Черноморского флота

15 июля стало известно, что РФ вывела из аннексированного Крыма сторожевой корабль Черноморского флота. Об этом сообщил спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук.

«Последний сторожевой корабль ЧФ РФ прямо сейчас сваливает из нашего Крыма. Запомните этот день», — написал Плетенчук.

Кроме того, Плетенчук подтвердил эту новость в прямом эфире «Киев24».

«Если говорить о каких-то знаковых вещах, то лучше поговорить о том, что сейчас наш Крым покидает последний из состава Черноморского флота России сторожевой корабль», — отметил он.

Ранее мы писали, что ночью 15 июля в результате атаки украинских дронов на оккупированный Крым зафиксированы «прилеты» по воинской части радиоэлектронной разведки Черноморского флота РФ на мысе Фиолент. 

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