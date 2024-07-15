РФ вывела из оккупированного Крыма последний сторожевой корабль Черноморского флота

15 июля стало известно, что РФ вывела из аннексированного Крыма сторожевой корабль Черноморского флота. Об этом сообщил спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук.



«Последний сторожевой корабль ЧФ РФ прямо сейчас сваливает из нашего Крыма. Запомните этот день», — написал Плетенчук.



Кроме того, Плетенчук подтвердил эту новость в прямом эфире «Киев24».



«Если говорить о каких-то знаковых вещах, то лучше поговорить о том, что сейчас наш Крым покидает последний из состава Черноморского флота России сторожевой корабль», — отметил он.



Ранее мы писали, что ночью 15 июля в результате атаки украинских дронов на оккупированный Крым зафиксированы «прилеты» по воинской части радиоэлектронной разведки Черноморского флота РФ на мысе Фиолент.