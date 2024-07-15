РФ вивела з окупованого Криму останній сторожовий корабель Чорноморського флоту

15 липня стало відомо, що РФ вивела з анексованого Криму сторожовий корабель Чорноморського флоту. Про це повідомив речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук.



«Останній сторожовий корабель ЧФ РФ просто зараз звалює з нашого Криму. Запам'ятайте цей день», — написав Плетенчук.



Крім того, Плетенчук підтвердив цю новину у прямому ефірі «Київ24».



«Якщо говорити про якісь знакові речі, то краще поговорити про те, що зараз наш Крим залишає останній зі складу Чорноморського флоту Росії сторожовий корабель», — зазначив він.



Раніше ми писали, що вночі 15 липня в результаті атаки українських дронів на окупований Крим зафіксовані «прильоти» у військовій частині радіоелектронної розвідки Чорноморського флоту РФ на мисі Фіолент.