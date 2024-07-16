Ночью в Мариуполе гремели взрывы, город частично обесточен

Мариуполь частично остался без света после серии взрывов пошлой ночью. Фото: Андрющенко Тime/Telegram

Во временно оккупированном россиянами Мариуполе ночью прогремели мощные взрывы. Об этом сообщил советник городского головы Петр Андрющенко в Telegram.

«Мариуполь. Зафиксировано более пяти взрывов. Детали уточняем», — сообщил он.

Впоследствии он добавил, что взрывы продолжаются и их слышно по всему городу.

Около полуночи Андрющенко добавил, что есть информация о по меньшей мере двух прилетах между микрорайоном «Невский» и Агробазой в направлении Мангуша.

Кроме того, отметил Андрющенко, предварительно есть информация о прилетах или падении обломков в районе Белосарайской Косы и Мелекино Мариупольского района.

В городе частично исчезло электроснабжение. В Центральном районе — Новоселовка, полный блэкаут.

Ранее сообщалось, что во временно оккупированном Мариуполе утром 15 июля гремели взрывы. Известно о работе российской противовоздушной обороны. Кроме того, российские оккупанты подняли авиацию — самолеты на малой высоте летели в сторону Запорожья и вертолеты над селом Талаковка (Мариупольская громада) в направление Волновахи Донецкой области.