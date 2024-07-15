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В Мариуполе взрывы: работает ПВО оккупантов

15 июля 2024, 12:43

В Мариуполе взрывы: работает ПВО оккупантов

У Мариуполе слышны взрывы У Мариуполе слышны взрывы

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области утром, 15 июля, гремели взрывы. Известно о работе российской противовоздушной обороны. Об этом сообщают местные жители и советник мэра города Петр Андрющенко.

Как отмечается, над городом «что-то» сбили.

Кроме того, российские оккупанты подняли авиацию — самолеты на малой высоте летели в сторону Запорожья и вертолеты над селом Талаковка (Мариупольская громада) в направление Волновахи Донецкой области.

Ранее мы писали, что в результате ракетной атаки ВСУ в аэропорту Мариуполя 12 июля была поражена позиция С-300В противовоздушной обороны РФ.

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