Вночі в Маріуполі лунали вибухи, місто частково знеструмлено

Маріуполь частково залишився без світла після серії вибухів минулої ночі. Фото: Андрющенко Тime/Telegram

У тимчасово окупованому росіянами Маріуполі вночі пролунали сильні вибухи. Про це повідомив радник міського голови Петро Андрющенко у Telegram.

«Маріуполь. Зафіксовано понад п'ять вибухів. Подробиці уточнюємо», — повідомив він.

Згодом він додав, що вибухи продовжуються і їх чути по всьому місту.

Близько опівночі Андрющенко додав, що є інформація про щонайменше два «прильоти» між мікрорайоном «Невський» та Агробазою у напрямку Мангуша.

Крім того, зазначив Андрющенко, попередньо, є інформація про прильоти або падіння уламків у районі Білосарайської Коси та Мелекіно Маріупольського району.

У місті частково зникло електропостачання. У Центральному районі — Новоселівка, повний блекаут.

Раніше повідомлялося, що в тимчасово окупованому Маріуполі вранці 15 липня лунали вибухи. Відомо про роботу російської протиповітряної оборони. Крім того, російські окупанти підняли авіацію — літаки на малій висоті летіли у бік Запоріжжя та гелікоптери над селом Талаківка (Маріупольська громада) у напрямку Волновахи Донецької області.