Вночі в Маріуполі лунали вибухи, місто частково знеструмлено

У тимчасово окупованому росіянами Маріуполі вночі пролунали сильні вибухи. Про це повідомив радник міського голови Петро Андрющенко у Telegram.
«Маріуполь. Зафіксовано понад п'ять вибухів. Подробиці уточнюємо», — повідомив він.
Згодом він додав, що вибухи продовжуються і їх чути по всьому місту.
Близько опівночі Андрющенко додав, що є інформація про щонайменше два «прильоти» між мікрорайоном «Невський» та Агробазою у напрямку Мангуша.
Крім того, зазначив Андрющенко, попередньо, є інформація про прильоти або падіння уламків у районі Білосарайської Коси та Мелекіно Маріупольського району.
У місті частково зникло електропостачання. У Центральному районі — Новоселівка, повний блекаут.
Раніше повідомлялося, що в тимчасово окупованому Маріуполі вранці 15 липня лунали вибухи. Відомо про роботу російської протиповітряної оборони. Крім того, російські окупанти підняли авіацію — літаки на малій висоті летіли у бік Запоріжжя та гелікоптери над селом Талаківка (Маріупольська громада) у напрямку Волновахи Донецької області.
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