На Донетчине за сутки пострадали 8 жителей из-за обстрелов оккупантов

Российские войска за минувшие сутки, 15 июля, обстреляли ряд населенных пунктов Донецкой области. Известно, что 8 жителей пострадали. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.



«За 15 июля россияне ранили 8 жителей Донецкой области: 5 в Лимане, 2 в Часовом Яру, 1 в Ильинке», — отметил он.



С начала полномасштабной войны в Донецкой области погибли 2092 человека, получили ранения — 5419. Общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.



Ранее мы писали, что во временно оккупированном россиянами Мариуполе 16 июля прогремели мощные взрывы.