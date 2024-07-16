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На Луганщине оккупанты отбирают жилье переселенцев и передают его приезжающим россиянам

16 июля 2024, 23:48

На Луганщине оккупанты отбирают жилье переселенцев и передают его приезжающим россиянам

Начальник Луганской ОВА Артем Лысогор. Фото: личная страница Лысогора в Телеграм Начальник Луганской ОВА Артем Лысогор. Фото: личная страница Лысогора в Телеграм

В так называемой «ЛНР» оккупанты отбирают жилье эвакуированных людей и передают его приезжающим россиянам. Об этом в эфире «Суспільного» сообщил глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.

По его словам, темпы так называемой «национализации» жилья увеличились.

«Враг проводит на оккупированных территориях конфискацию жилья, как они называют ее – «национализациЯ». Вообще непонятное явление, которое не имеет почвы в законодательстве, в том числе и в российском. Они изымают жилье и передают его тем, кто приезжает – педагоги, медики, военные. Понятно, что на оккупированных территориях у военных оккупантов зарплаты втрое больше, чем у людей, которые хоть где-то работают. Мы знаем, что людям очень сложно, работы почти нет. И понятно, что эта тенденция для народов центра и севера государства-оккупанта», – отметил начальник ЛОВА.

Напомним, что на Луганщине оккупационная власть приняла «закон», по которому коллаборанты получат жилье переселенцев.

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