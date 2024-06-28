На Луганщине оккупационная власть приняла «закон», по которому коллаборанты получат жилье переселенцев

27 июня фейковый «Народный Совет ЛНР» на заседании принял «закон», согласно которому местные коллаборанты – служащие «силовых ведомств» и работники «социальной сферы» – в приоритетном порядке будут претендовать на «бесхозяйственное» жилье. Об этом стало известно из сообщения так называемого «Народного Совета ЛНР»

По словам главы Луганской областной военной администрации Артема Лысогора, речь идет именно о том жилье, которое оккупационная власть сейчас «национализирует».

«Ищут пустые квартиры жителей Луганщины, которые эвакуировались и не вернутся в течение 30 суток для его переоформления», – отметил начальник ЛОВА.

Напомним, что в оккупированном городе Северодонецк Луганской области оккупационные власти проверяют пустые квартиры, чтобы их «конфисковать» и заселять военных РФ.