На Донетчине за сутки из-за обстрелов погиб один житель, еще семь получили ранения

Российские оккупанты за минувшие сутки, 16 июля, атаковала Донецкую область. В результате ударов один человек погиб, также известно о 7 пострадавших. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.



«За 16 июля россияне убили 1 жителя Донецкой области — в Пивничном», — отметил он.





Кроме того, по словам Филашкина, еще 7 человек получили ранения.



С начала полномасштабной войны в Донецкой области погибли 2093 человека, получили ранения — 5426. Общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.



Ранее мы писали, что российские военные продвинулись в населенных пунктах Нью-Йорк, Лозоватское, Новоселовка Первая и возле Прогресса в Донецкой области.