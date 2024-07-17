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На Донеччині за добу через обстріли загинув один житель та семеро поранені

17 липня 2024, 08:46

На Донеччині за добу через обстріли загинув один житель та семеро поранені

Російські окупанти минулої доби, 16 липня, атакували Донецьку область. Внаслідок ударів одна людина загинула, також відомо про 7 постраждалих. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

«За 16 липня росіяни вбили 1 жителя Донецької області — у Північному», — зазначив він.



Крім того, за словами Філашкіна, ще 7 людей поранені.

З початку повномасштабної війни на Донеччині загинули 2 093 людини, дістали поранення — 5 426. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.

Раніше ми писали, що російські військові просунулися у населених пунктах Нью-Йорк, Лозоватське, Новоселівка Перша та біля Прогресу на Донеччині.

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