Более 1100 оккупантов и 11 танков: в Генштабе рассказали о потерях армии РФ

За минувшие сутки, 16 июля, потери российской армии составили 1110 оккупантов ранеными и убитыми. Кроме того, Силы обороны уничтожили огромное количество военной техники, в частности, танки и боевые бронированные машины. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.07.24 ориентировочно составили:
С начала полномасштабной войны в Украине армия РФ потеряла 562 510 солдат.
Ранее мы писали, что российские военные продвинулись в населенных пунктах Нью-Йорк, Лозоватское, Новоселовка Первая и возле Прогресса в Донецкой области.
Победим цензуру вместе!Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях