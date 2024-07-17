Более 1100 оккупантов и 11 танков: в Генштабе рассказали о потерях армии РФ

За минувшие сутки, 16 июля, потери российской армии составили 1110 оккупантов ранеными и убитыми. Кроме того, Силы обороны уничтожили огромное количество военной техники, в частности, танки и боевые бронированные машины. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.



Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.07.24 ориентировочно составили:

личного состава - около 562 510 (+1110) человек ликвидировано;

танков - 8238 (+11) ед;

боевых бронированных машин - 15 871 (+9) ед;

артиллерийских систем - 15 411 (+43) ед;

РСЗО - 1120 (+1) ед;

средства ПВО - 893 (+1) ед;

самолетов - 361 ед;

вертолетов - 326 ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 12 224 (+31) ед;

крылатых ракет - 2398 ед;

кораблей/катеров - 28 ед;

подводных лодок - 1 ед;

автомобильной техники и автоцистерн - 20 741 (+61) ед;

специальной техники - 2586 (+9) ед.

С начала полномасштабной войны в Украине армия РФ потеряла 562 510 солдат.



Ранее мы писали, что российские военные продвинулись в населенных пунктах Нью-Йорк, Лозоватское, Новоселовка Первая и возле Прогресса в Донецкой области.