Понад 1100 окупантів та 11 танків: у Генштабі розповіли про втрати армії РФ

Минулої доби, 16 липня, втрати російської армії склали 1110 окупантів пораненими і вбитими. Крім того, Сили оборони знищили величезну кількість військової техніки, зокрема танки та бойові броньовані машини. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.07.24 орієнтовно склали:

особового складу – близько 562 510 (+1110) осіб ліквідовано;

танків – 8238 (+11) од.;

бойових броньованих машин – 15 871 (+9) од.;

артилерійських систем – 15 411 (+43) од.;

РСЗВ - 1120 (+1) од.;

засоби ППО – 893 (+1) од.;

літаків – 361 од.;

вертольотів – 326 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12 224 (+31) од.;

крилатих ракет – 2398 од.;

кораблів/катерів - 28 од.;

підводних човнів – 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 20 741 (+61) од.;

спеціальної техніки – 2586 (+9) од.

З початку повномасштабної війни в Україні армія РФ втратила 562 510 солдатів.



Раніше ми писали, що російські військові просунулися у населених пунктах Нью-Йорк, Лозоватське, Новоселівка Перша та біля Прогресу на Донеччині.