Понад 1100 окупантів та 11 танків: у Генштабі розповіли про втрати армії РФ

Минулої доби, 16 липня, втрати російської армії склали 1110 окупантів пораненими і вбитими. Крім того, Сили оборони знищили величезну кількість військової техніки, зокрема танки та бойові броньовані машини. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.07.24 орієнтовно склали:
З початку повномасштабної війни в Україні армія РФ втратила 562 510 солдатів.
Раніше ми писали, що російські військові просунулися у населених пунктах Нью-Йорк, Лозоватське, Новоселівка Перша та біля Прогресу на Донеччині.
Переможемо цензуру разом!Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях