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В Польше подростка из Украины избили и отрубили ему палец

17 июля 2024, 12:50

В Польше подростка из Украины избили и отрубили ему палец

В Польше юного украинца избили и отрубили ему палец. Фото: zrzutka.pl В Польше юного украинца избили и отрубили ему палец. Фото: zrzutka.pl

17-летний подросток из Украины Артем попал в реанимацию после нападения на него группы поляков в Кракове. Врачам пришлось пришивать ему палец и удалять часть кости черепа. Об этом пишет издание Yavp.pl.

Как рассказал известный краковский общественный деятель и волонтер Лукаш Вантух, который объявил сбор средств на лечение украинца, подростка сначала избили кулаками, а затем один из нападавших достал мачете и набросился на Артема. Парень прикрылся рукой, в результате чего ему отрубили палец.

«После ударов кулаками и применения перцового газа один из бандитов вытащил мачете. Он дважды ударил Артема в туловище. Артем прикрывался рукой и потерял большой палец. Но травмы головы — самые серьезные. Парень получил два удара мачете по голове. Во время операции в больнице врачам пришлось удалить часть кости черепа вместе с кусками мозга», — рассказал Лукаш Вантух.

По его словам, в больнице медики пришили палец украинцу. Также Артема ждет реабилитация. Сейчас подросток находится в удовлетворительном состоянии.

Лукаш Вантух утверждает, что нападение было на национальной почве. Нападавшие отобрали жертв из-за того, что они разговаривали на украинском.

В настоящее время правоохранители задержали трех подозреваемых, еще двое пока находятся на свободе.

«Насколько мне известно, сейчас полиция рассматривает дело как ограбление, за которое предусмотрено несколько лет лишения свободы, но, надеюсь, что они расценят это как покушение на убийство. Когда кто-то бьет другого человека мачете по голове, другой квалификации быть не может», — сказал польский активист.

Сейчас в Польше собирают средства на лечение 17-летнего украинца. Из объявленных 50 тысяч злотых уже собрали почти 39 тысяч.

Драматические события развернулись вечером, 10 июля, на краковском водоеме. Группа взрослых напала на подростков на берегу. Парень из Украины пробовал встать на защиту своих друзей, завязалась драка, во время которой нападавшие использовали слезоточивый газ и холодное оружие — мачете.

Напомним, 12 июня немецкая полиция заявила, что нашла тело 9-летней украинки Валерии, которая пропала в Германии 3 июня по дороге в школу.

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