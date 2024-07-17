У Польщі підлітка з України побили та відрубали йому палець

У Польщі юного українця побили та відрубали палець. Фото: zrzutka.pl

17-річний хлопець з України Артем потрапив до реанімації після нападу на нього групи поляків у Кракові. Лікарям довелося пришивати підлітку палець і видаляти частину кістки черепа. Про це пише видання Yavp.pl.

Як розповів відомий краківський громадський діяч та волонтер Лукаш Вантух, який оголосив збір коштів на лікування українця, підлітка спочатку побили кулаками, а потім один із нападників дістав мачете та накинувся на Артема. Хлопець прикрився рукою, у результаті йому відрубали палець.

«Після ударів кулаками та застосування перцевого газу один із бандитів витяг мачете. Він двічі вдарив Артема у тулуб. Артем прикривався рукою і втратив великий палець. Але травми голови – найсерйозніші. Хлопця двічі ударили мачете по голові. Під час операції лікарям довелося видалити частину кістки черепа разом зі шматками мозку», — розповів Лукаш Вантух.

З його слів, у лікарні медики пришили палець українцю. Також на Артема чекає реабілітація. Нині він перебуває у задовільному стані.

Лукаш Вантух стверджує, що напад був на національному ґрунті. Нападники відібрали жертв через те, що ті спілкувалися українською.

Наразі правоохоронці затримали трьох підозрюваних, ще двоє наразі перебувають на волі.

«Як мені відомо, зараз поліція розглядає справу як пограбування, за яке передбачено кілька років позбавлення волі, але сподіваюся, що вони розцінять це як замах на вбивство. Коли хтось б'є іншу людину мачете по голові, іншої кваліфікації не може бути», — сказав польський активіст.

Нині у Польщі збирають кошти на лікування 17-річного українця. З оголошених 50 тисяч злотих уже зібрали майже 39 тисяч.

Драматичні події розгорнулися увечері, 10 липня, на краківській водоймі. Група дорослих напала на підлітків на березі. Хлопець з України намагався стати на захист своїх друзів, почалася бійка, під час якої нападники застосували сльозогінний газ та холодну зброю — мачете.

Нагадаємо, 12 червня німецька поліція заявила, що знайшла тіло 9-річної українки Валерії, яка пропала в Німеччині 3 червня дорогою до школи.