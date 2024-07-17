На Донетчине чрезвычайный уровень пожарной опасности. Сколько дней она будет сохраняться

С 17 по 20 июля на территории Донецкой области будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Донецкой области.

Спасатели напомнили, что в таких условиях посещение лесных массивов запрещено. Необходимо соблюдать правила пожарной безопасности и не провоцировать возгорание на открытых территориях. Сжигание сухой растительности или ее остатков запрещено законодательством и может привести к трагедии. При возникновении пожара немедленно нужно звонить по телефону «101».

Напомним, что в ночь с 15 на 16 июля в результате атаки дронов загорелся завод низковольтной аппаратуры в Курской области РФ.