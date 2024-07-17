На Донеччині надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Скільки днів триватиме

З 17 по 20 липня на території Донецької області переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Донецькій області.

Рятувальники нагадали, що за таких умов відвідування лісових масивів заборонено. Необхідно дотримуватись правил пожежної безпеки та не провокувати загоряння на відкритих територіях. Спалювання сухої рослинності або її залишків заборонено законодавством та може призвести до трагедії. У разі пожежі негайно потрібно телефонувати за номером 101.

Нагадаємо, що в ніч проти 16 липня в результаті атаки дронів спалахнув завод низьковольтної апаратури в Курській області РФ.