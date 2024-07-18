Россияне продвинулись в Калиновке, возле Карловки и Железного — DeepState

Калиновка в Донецкой области находится под контролем оккупантов. Карта DeepState

Войска РФ продвинулись в селе Калиновка Донецкой области, а также вблизи Карловки и Железного. Об этом в ночь на четверг, 18 июля, сообщил украинский ресурс DeepState.

«Враг продвинулся в Калиновке, возле Карловки и Железного», — говорится в сообщении.

Судя по карте, Калиновка уже находится под контролем оккупантов.

Ранее сообщалось, что россияне продвинулись в населенных пунктах Нью-Йорк, Лозоватское, Новоселовка Первая и возле Прогресса в Донецкой области.