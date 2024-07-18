Росіяни просунулися у Калинівці, біля Карлівки та Залізного — DeepState

Калинівка на Донеччині знаходиться під контролем окупантів. Карта DeepState

Війська РФ просунулися в селі Калинівка Донецької області, а також поблизу Карлівки та Залізного. Про це в ніч проти четверга, 18 липня, повідомив український ресурс DeepState.

«Ворог просунувся у Калинівці, біля Карлівки та Залізного», — йдеться у повідомленні.

Судячи з карти, Калинівка вже перебуває під контролем окупантів.

Раніше повідомлялося, що росіяни просунулися в населених пунктах Нью-Йорк, Лозоватське, Новоселівка Перша та біля Прогресу на Донеччині.