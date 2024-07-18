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В Крынках около 800 украинских военных пропали без вести

18 июля 2024, 08:05

В Крынках около 800 украинских военных пропали без вести

В поселке Крынки, на левом берегу Херсона, с октября 2023 по июнь 2024 года пропали без вести 788 украинских военных. Такие данные обнародовал ресурс Следствие.инфо.

Отмечается, что за это же время вывезти и похоронить удалось тела 262 павших украинских бойцов.

По данным издания, россияне не берут пленных в Крынках. В то же время в списках на обмен попадаются фамилии военных, которые считаются пропавшими в этом селе.

Командир десантно-штурмовой роты одного из батальонов 35-й бригады ВСУ по имени Денис, который воевал и продолжает осуществлять операции на Днепре, подчеркивает, что оборона и расширение плацдарма в Крынках были необходимой задачей. В противном случае россияне сами пытались бы высадиться на лодках на правый берег.

Отмечается, что за девять месяцев обороны Крынок ВСУ потеряли 58 единиц техники, в то же время потери оккупантов составили 271 единицу техники. Такие подсчеты уничтоженной техники приводит западный осинтер с позывным Naalsio. Он отмечает, что морская пехота в этой кампании проявила наибольший героизм в удержании клочка земли на левом берегу Днепра.

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