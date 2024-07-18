У Кринках близько 800 українських військових зникли безвісти

У селищі Кринки, на лівому березі Херсона, з жовтня 2023 року по червень 2024 року зникли безвісти 788 українських військових. Такі дані оприлюднив ресурс Слідство.інфо.

Зазначається, що за цей же час вивезти та поховати вдалося тіла 262 полеглих українських бійців.

За даними видання, росіяни не беруть полонених у Кринках. Водночас у списках на обмін трапляються прізвища військових, які вважаються зниклими у цьому селі.

Командир десантно-штурмової роти одного з батальйонів 35-ї бригади ЗСУ на ім'я Денис, який воював і продовжує здійснювати операції на Дніпрі, наголошує, що оборона та розширення плацдарму в Кринках були необхідними завданнями. Інакше росіяни самі намагалися висадитися на човнах на правий берег.

Зазначається, що за дев'ять місяців оборони Кринок ЗСУ втратили 58 одиниць техніки, водночас втрати окупантів становили 271 одиницю техніки. Такі підрахунки знищеної техніки наводить західний осинтер із позивним Naalsio. Він зазначає, що морська піхота у цій кампанії виявила найбільший героїзм у утриманні клаптика землі на лівому березі Дніпра.