Крым атаковали 33 БпЛА и десять безэкипажных катеров — Минобороны России

В течение прошедшей ночи российская ПВО уничтожила и перехватила 33 БпЛА над Крымом. Об этом сообщило в Telegram Минобороны России.



«Кроме того, дежурными огневыми средствами в акватории Черного моря уничтожены десять безэкипажных катеров, следовавших в направлении Крымского полуострова», — говорится в заявлении оборонного ведомства страны-агрессора.



Отмечается, что также противовоздушная оборона РФ сбила два беспилотника над Брянской областью.



Напомним, 28 июня, войсковая часть и завод «Кремний Эл» были атакованы ночью в Брянской области России.