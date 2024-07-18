Крым атаковали 33 БпЛА и десять безэкипажных катеров — Минобороны России

В течение прошедшей ночи российская ПВО уничтожила и перехватила 33 БпЛА над Крымом. Об этом сообщило в Telegram Минобороны России.
«Кроме того, дежурными огневыми средствами в акватории Черного моря уничтожены десять безэкипажных катеров, следовавших в направлении Крымского полуострова», — говорится в заявлении оборонного ведомства страны-агрессора.
Отмечается, что также противовоздушная оборона РФ сбила два беспилотника над Брянской областью.
Напомним, 28 июня, войсковая часть и завод «Кремний Эл» были атакованы ночью в Брянской области России.
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