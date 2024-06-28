Ночью в Брянской области РФ беспилотники атаковали войсковую часть и завод «Кремний Эл»

В городе Карачев в Брянской области России дрон атаковал оборонный завод. Карта: ASTRA

Войсковая часть и завод «Кремний Эл» атакованы ночью в Брянской области России. Об этом сегодня сообщило российское издание ASTRA со ссылкой на источники.

«Завод микроэлектроники «Кремний Эл» в Брянске и войсковая часть в городе Карачев Брянской области атакованы ночью 28 июня беспилотниками», — сообщили источники ASTRA в экстренных службах региона.

Отмечается, что на заводе повреждена крыша производственного корпуса, в войсковой части — склад. Пострадавших нет.

«Кремний Эл» — один из крупнейших в России производителей микроэлектроники. Там в том числе создают комплектующие для военной техники, отмечают СМИ.

Напомним, ночью 27 июня в Тверской области России дроны нанесли удары по «Редкинскому опытному заводу». Этот завод изготавливает химическую продукцию для предприятий авиационной и космической промышленности. В частности, он выполняет военные заказы.