Армия РФ 25 раз обстреляла населенные пункты Донецкой области за прошедшие сутки

Последствия российского обстрела в Донецкой области. Фото: ОВА

В течение минувших суток российские войска 25 раз подвергли обстрелу населенные пункты Донецкой области. Об этом по состоянию на утро 18 июля сообщил начальник областной военной администрации Вадим Филашкин.

Покровский район. В Екатериновке Марьинской территориальной громады (ТГ) повреждены 2 дома. В Желаном Очеретинской ТГ ранен один человек. В Украинске Селидовской ТГ повреждена двухэтажка. В Покровске ранены 6 человек, повреждены 21 многоэтажка. В Новогродовской ТГ ранены 2 человека в Новожеланном, повреждены 4 админздания в Михайловке.

Краматорский район. В Лимане ранен один человек, повреждены 3 многоэтажки, 9 предприятий и 2 админздания; в Ямполе 8 домов разрушены; одно здание разрушено в Торском и Заречном. В Марково Константиновской ТГ поврежден дом. В Ильиновской ТГ повреждено 7 объектов в Плещеевке и 2 в Яблоновке.

Бахмутский район. В Часовоярской ТГ повреждены 8 частных домов, многоэтажка и 2 промышленных здания. В Торецкой ТГ ранен один человек, повреждены 3 дома и админздание.

По словам главы ОВА, с линии фронта эвакуированы 325 человек, в том числе 28 детей.