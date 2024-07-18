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Армія РФ 25 разів обстріляла населені пункти Донецької області минулої доби

18 липня 2024, 09:58

Армія РФ 25 разів обстріляла населені пункти Донецької області минулої доби

Наслідки російського обстрілу на Донеччині. Фото: ОВА Наслідки російського обстрілу на Донеччині. Фото: ОВА

Протягом минулої доби російські війська 25 разів обстріляли населені пункти Донецької області. Про це станом на ранок 18 липня повідомив начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Покровський район. У Катеринівці Мар'їнської територіальної громади (ТГ) пошкоджено 2 будинки. У Желанному Очеретинській ТГ поранено одну людину. В Українську  Селидівській ТГ пошкоджено двоповерхівку. У Покровську поранено 6 людей, пошкоджено 21 багатоповерхівку. У Новогродівській ТГ поранено 2 людей у Новожеланному, пошкоджено 4 адмінбудівлі у Михайлівці.

Краматорський район. У Лимані поранено одну людину, пошкоджено 3 багатоповерхівки, 9 підприємств та 2 адмінбудівлі; у Ямполі 8 будинків зруйновано; одна будівля зруйнована в Торському та Зарічному. У Марковому Костянтинівській ТГ пошкоджено будинок. В Іллінівській ТГ пошкоджено 7 об'єктів у Плещеївці та 2 в Яблонівці.

Бахмутський район. У Часовоярській ТГ пошкоджено 8 приватних будинків, багатоповерхівку та 2 промислові будівлі. У Торецькій ТГ поранено одну людину, пошкоджено 3 будинки та адмінбудівлю.

За словами голови ОВА, з лінії фронту евакуйовано 325 осіб, у тому числі 28 дітей.

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