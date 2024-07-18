ФСБ заявила о предотвращении поджога здания суда в Донецке

В ФСБ России отрапортовали о предотвращении поджога здания суда в Донецке. Фото: ДАН

Федеральная служба безопасности России заявила о том, что спецслужбы «ДНР» предотвратили теракт против представителей органов власти. Об этом сегодня сообщило российское государственное агентство ТАСС со ссылкой на ФСБ.

Российская спецслужба утверждает, что девушка, «подготовленная украинскими кураторами», собиралась поджечь здание Петровского районного суда Донецка.

По версии ФСБ, после совершения поджога она планировала уехать в Украину для вступления в ряды одного из подразделений. Судя по видео, речь идёт об «Азове».

Задержанная якобы признала свою вину. Ее обвиняют в «теракте».