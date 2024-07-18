ФСБ заявила про запобігання підпалу будівлі суду в Донецьку

У ФСБ Росії відрапортували про запобігання підпалу будівлі суду у Донецьку. Фото: ДАН

Федеральна служба безпеки Росії заявила про те, що спецслужби «ДНР» запобігли теракту проти представників органів влади. Про це сьогодні повідомило російське державне агентство ТАСС із посиланням на ФСБ.

Російська спецслужба стверджує, що дівчина, підготовлена українськими кураторами, збиралася підпалити будівлю Петрівського районного суду Донецька.

За версією ФСБ, після підпалу вона планувала виїхати в Україну для вступу до лав одного з підрозділів. Судячи з відео, йдеться про «Азов».

Затримана нібито визнала свою провину. Її звинувачують у «теракті».