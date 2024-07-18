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Гиркина этапировали в колонию для бывших российских силовиков

18 июля 2024, 20:10

Гиркина этапировали в колонию для бывших российских силовиков

Российский боевик, бывший «министр обороны ДНР» Игорь Стрелков (Гиркин) этапирован в колонию №5 Кирово-Чепецка (РФ) для бывших сотрудников силовых структур. Об этом российским СМИ сообщил его адвокат. 

Как сообщалось, в январе московский городской суд приговорил Стрелкова к четырем годам колонии за «призывы к экстремизму». Его признали виновным по ч. 2 ст. 280 российского уголовного кодекса — «публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности». А именно таковыми признали его посты в соцсетях.

Гиркин не признал свою вину.

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