Гиркина этапировали в колонию для бывших российских силовиков

Российский боевик, бывший «министр обороны ДНР» Игорь Стрелков (Гиркин) этапирован в колонию №5 Кирово-Чепецка (РФ) для бывших сотрудников силовых структур. Об этом российским СМИ сообщил его адвокат.



Как сообщалось, в январе московский городской суд приговорил Стрелкова к четырем годам колонии за «призывы к экстремизму». Его признали виновным по ч. 2 ст. 280 российского уголовного кодекса — «публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности». А именно таковыми признали его посты в соцсетях.



Гиркин не признал свою вину.