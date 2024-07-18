Гіркіна етапували до колонії для колишніх російських силовиків

Російського бойовика, колишнього «міністра оборони ДНР» Ігоря Стрєлкова (Гіркіна) етапували в колонію №5 Кірово-Чепецька (РФ) для колишніх співробітників силових структур. Про це російським ЗМІ повідомив його адвокат.



Як повідомлялося, у січні московський міський суд засудив Стрєлкова на чотири роки колонії за «заклики до екстремізму». Його визнали винним за ч. 2 ст. 280 російського кримінального кодексу — «публічні заклики до здійснення екстремістської діяльності». Саме такими визнали його дописи в соцмережах.



Гіркін не визнав своєї провини.