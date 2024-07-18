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Новый водовод, ведущий из России в Донецк, поврежден из-за возможной диверсии — СМИ

18 июля 2024, 20:42

Новый водовод, ведущий из России в Донецк, поврежден из-за возможной диверсии — СМИ

Неизвестный перекрыл новый водовод, ведущий из Ростова на оккупированную территорию. Часть территории под контролем группировки «ДНР» осталась без воды, пишет Telegram-канал ASTRA. 

Накануне сотрудник «Военно-строительной компании» доложил о давлении на насосной станции в районе села Троицкое в Ростовской области. Выяснилось, что неизвестный перекрыл задвижку на трубопроводе возле хутора Едуш — она находится в 50 метрах от автотрассы. 

В результате произошел разрыв трубопровода. Водоснабжение на оккупированную часть Донецкой области по водоводу «Дон-Донбасс» остановлено. 

«Дон-донбасс» был построен в прошлом году для обеспечения водой оккупированных городов на Донетчине.  

Накануне местные СМИ сообщали, что часть оккупированной области осталась без воды «из-за проблем с электроснабжением», которые, в свою очередь, были якобы вызваны аномальной жарой. 

 

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