Новый водовод, ведущий из России в Донецк, поврежден из-за возможной диверсии — СМИ

Неизвестный перекрыл новый водовод, ведущий из Ростова на оккупированную территорию. Часть территории под контролем группировки «ДНР» осталась без воды, пишет Telegram-канал ASTRA.



Накануне сотрудник «Военно-строительной компании» доложил о давлении на насосной станции в районе села Троицкое в Ростовской области. Выяснилось, что неизвестный перекрыл задвижку на трубопроводе возле хутора Едуш — она находится в 50 метрах от автотрассы.



В результате произошел разрыв трубопровода. Водоснабжение на оккупированную часть Донецкой области по водоводу «Дон-Донбасс» остановлено.



«Дон-донбасс» был построен в прошлом году для обеспечения водой оккупированных городов на Донетчине.



Накануне местные СМИ сообщали, что часть оккупированной области осталась без воды «из-за проблем с электроснабжением», которые, в свою очередь, были якобы вызваны аномальной жарой.