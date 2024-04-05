«ДНР» ищет источник водоснабжения для оккупированной территории

Оккупационная администрация «ДНР» при поддержке российских кураторов пытается наладить водоснабжение оккупированных территорий из разных источников. Одним из них стал канал «Дон-Донбасс», но пока его ресурсов не хватает.



Первая очередь канала выводится сейчас из реки Дон. Она обеспечит около 30% потребителей воды на оккупированной территории Донетчины. Об этом заявил главный инженер компании «Вода Донбасса» Сергей Мокрый.



Первая очередь должна была обеспечить подачу 288 тысяч м³ воды в сутки, вторая — 192 тысяч м³. Обе очереди канала в сумме с альтернативными источниками водоснабжения могли бы обеспечить до 80% подачи воды в оккупированные города под контролем «ДНР».



Однако пока вторую очередь канала не строят. В «ДНР» рассчитывают на частичную подачу воды из старого канала для всего региона «Северский Донец — Донбасс».



Как сообщалось, оккупированные города Донетчины зачастую вынуждены экономить воду из-за постоянных обстрелов. От нехватки воды или аварийных перебоев страдают и свободные города Донецкой области. Российские войска пытаются занять рубеж по реке Северский Донец.