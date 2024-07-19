Рано утром российские войска обстреляли Чугуев: есть пострадавшие и разрушения

Около 4 часов утра 19 июля войска РФ дважды ударили по жилой застройке центральной части Чугуева Харьковской области. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.
Отмечается, что в результате ракетного обстрела сгорели девять автомобилей. Повреждены остекление окон 9-этажного и 5-этажного домов, крыша и остекление окон 2-этажного жилого дома, два магазина, административное здание, остекление недостроенного 5-этажного здания, частный дом. Пострадали 9 человек, из них 14-летний ребенок.
«Все пострадавшие госпитализированы с осколочными ранениями, угрозы жизни нет», — написал начальник ОВА.
Он также добавил, что спасатели, медики, правоохранительные органы – все экстренные службы работают над ликвидацией последствий российской атаки.
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