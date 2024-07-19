Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

Рано утром российские войска обстреляли Чугуев: есть пострадавшие и разрушения

19 июля 2024, 09:52

Рано утром российские войска обстреляли Чугуев: есть пострадавшие и разрушения

Город Чугуев Харьковской области рано утром 19 июля дважды подвергся российскому обстрелу. Фото: ОВА Город Чугуев Харьковской области рано утром 19 июля дважды подвергся российскому обстрелу. Фото: ОВА

Около 4 часов утра 19 июля войска РФ дважды ударили по жилой застройке центральной части Чугуева Харьковской области. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

Отмечается, что в результате ракетного обстрела сгорели девять автомобилей. Повреждены остекление окон 9-этажного и 5-этажного домов, крыша и остекление окон 2-этажного жилого дома, два магазина, административное здание, остекление недостроенного 5-этажного здания, частный дом. Пострадали 9 человек, из них 14-летний ребенок.

«Все пострадавшие госпитализированы с осколочными ранениями, угрозы жизни нет», — написал начальник ОВА. 

Он также добавил, что спасатели, медики, правоохранительные органы – все экстренные службы работают над ликвидацией последствий российской атаки.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Другое
Пострадавшие Чугуев ракетные удары

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
09:52
Рано утром российские войска обстреляли Чугуев: есть пострадавшие и разрушения
07:26
Продвижение российских войск зафиксировано на четырех направлениях — DeepState
23:42
Главное за день:Морские дроны атаковали российскую базу в Крыму. Покровск под огнем
20:42
Новый водовод, ведущий из России в Донецк, поврежден из-за возможной диверсии — СМИ
19:20
В оккупированной Горловке от взрыва погиб пассажир автобуса, есть раненые
17:55
Подрыв авто на мине — в оккупации погибли три сотрудника «Воды Донбасса»
14:34
ФСБ заявила о предотвращении поджога здания суда в Донецке
11:27
На захваченной части Донетчины вводят график отключений света
11:24
Ночью россияне обстреляли шахту в Новогродовке и шахтерский автобус в Покровске
09:58
Армия РФ 25 раз обстреляла населенные пункты Донецкой области за прошедшие сутки
08:05
В Крынках около 800 украинских военных пропали без вести
07:30
Россияне продвинулись в Калиновке, возле Карловки и Железного — DeepState
00:06
Главное за день: Обмен пленными. ВСУ покинули Крынки
22:33
На Донетчине оккупанты формируют списки шахт под «приватизацию»: они могут отойти «клану кадыровцев»
17:41
В Луганске оккупанты демонтировали памятники «Жертвам сталинских репрессий» и «Жертвам Голодомора»
17:06
На оккупированной территории Донетчины частично нет воды и света
15:15
В РФ 19-летнего уроженца Донетчины приговорили к 12 годам колонии за донаты фонду Сергея Притулы
07:21
Войска РФ продвинулись в четырех населенных пунктах Донецкой области — DeepState
23:48
На Луганщине оккупанты отбирают жилье переселенцев и передают его приезжающим россиянам
23:30
Главное за день: Обстрелы Покровска и Украинска. ЕС-Россия: Орбан хочет примирения
все новости
09:52
Рано утром российские войска обстреляли Чугуев: есть пострадавшие и разрушения
08:02
Ночью беспилотники атаковали Курскую область РФ: прогремело около 10 взрывов
07:26
Продвижение российских войск зафиксировано на четырех направлениях — DeepState
23:42
Главное за день:Морские дроны атаковали российскую базу в Крыму. Покровск под огнем
22:00
Пропаганда РФ выдала российских военных за украинских, показав кадры убийства сослуживца
20:42
Новый водовод, ведущий из России в Донецк, поврежден из-за возможной диверсии — СМИ
20:10
Гиркина этапировали в колонию для бывших российских силовиков
19:20
В оккупированной Горловке от взрыва погиб пассажир автобуса, есть раненые
18:20
В пятницу украинцам обещают облегченный график отключения света
17:55
Подрыв авто на мине — в оккупации погибли три сотрудника «Воды Донбасса»
17:19
Дроны СБУ ночью атаковали базу береговой охраны РФ на озере Донузлав в Крыму: поражены несколько объектов
16:55
Российская армия двумя ракетами ударила по Мирнограду: ранены три человека
15:58
Войска РФ обстреляли Зализное, Гродовку и Великую Новоселку на Донетчине: есть погибшие и раненые
15:47
В Украине готовятся к повышению налогов: в Кабмине предлагают законопроект
15:34
Правительство запретило отключать свет на прифронтовых территориях и у границы с Россией и Беларусью
14:34
ФСБ заявила о предотвращении поджога здания суда в Донецке
14:19
Вблизи Константиновки сбили российский «Ланцет»
14:07
Арестовано имущество доверенного лица Януковича более чем на 1 млрд грн
13:44
Авиаудар по Покровску: полиция показала последствия российской атаки
13:42
Легион «Свобода России» заявил об уничтожении военной техники под Пермью
все новости
ВИДЕО
Курскую область ночью атаковали ударные дроны. Иллюстративное фото Ночью беспилотники атаковали Курскую область РФ: прогремело около 10 взрывов
19 июля, 08:02
Пропаганда РФ выдала российских военных за украинских, показав кадры убийства сослуживца Пропаганда РФ выдала российских военных за украинских, показав кадры убийства сослуживца
18 июля, 22:00
Атака дронов СБУ на базу береговой охраны РФ на озере Донузлав в Крыму. Фото: кадр из видео Дроны СБУ ночью атаковали базу береговой охраны РФ на озере Донузлав в Крыму: поражены несколько объектов
18 июля, 17:19
В ФСБ России отрапортовали о предотвращении поджога здания суда в Донецке. Фото: ДАН ФСБ заявила о предотвращении поджога здания суда в Донецке
18 июля, 14:34
Легион «Свобода России» заявил об уничтожении нескольких единиц военной техники на аэродроме в Пермском крае. Скриншот видео Легион «Свобода России» заявил об уничтожении военной техники под Пермью
18 июля, 13:42
Наступление армии РФ на украинские позиции на Кураховском направлении. Фото: кадр из видео ВСУ не дали армии РФ прорвать оборону на Кураховском направлении: уничтожена колонна бронетехники и пехота
18 июля, 13:28

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор