Рано вранці російські війська обстріляли Чугуїв: є постраждалі та руйнування

Місто Чугуїв Харківської області рано вранці 19 липня двічі зазнало російського обстрілу. Фото: ОВА

Близько 4 години ранку 19 липня війська РФ двічі вдарили по житловій забудові центральної частини Чугуєва Харківської області. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Зазначається, що внаслідок ракетного обстрілу згоріли дев'ять автомобілів. Пошкоджено скління вікон 9-поверхового та 5-поверхового будинків, дах та скління вікон 2-поверхового житлового будинку, два магазини, адміністративний будинок, скління недобудованої 5-поверхової будівлі, приватний будинок. Постраждали 9 людей, із них 14-річна дитина.

«Всі постраждалі госпіталізовані з осколковими пораненнями, загрози життю немає», — написав начальник ОВА.

Він також додав, що рятувальники, медики, правоохоронці — всі екстрені служби працюють над ліквідацією наслідків російської атаки.