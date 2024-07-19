Во всем мире произошел масштабный технический сбой в работе сервисов. Причина — в Microsoft

В аэропортах США и Европы из-за сбоя образовались огромные очереди

Во всем мире — от США до Азии — наблюдается масштабный технический сбой в работах сервисов, банков, бирж, авиакомпаний и IT-систем, который затронул десятки стран.

В частности, о проблемах в работе систем сообщили авиакомпании United Airlines, Delta Airlines, American Airlines, Turkish Airlines, аэропорты Испании, Ирландии, Австралии и других стран, а также Лондонская биржа.

В Украине технические проблемы возникли у логистического оператора «Новая почта», банка SenseBank и мобильного оператора Vodafone.

Издание Bloomberg пишет, что необычный каскад сбоев произошел после того, как корпорация Microsoft Corp. сообщила о сбое в своих онлайн-сервисах, в частности в онлайн-службах Azure и 365. В Microsoft уже изучают проблему.

Несколько изданий сообщают, что некоторые проблемы связаны с программным обеспечением кибербезопасности CrowdStrike и его взаимодействием с операционной системой Windows.

По причине глобального сбоя многие авиакомпании вынуждены выдавать рукописные посадочные талоны из-за отказа онлайн-сервисов.

Телеканал Sky News ненадолго вернулся в эфир: двое ведущих читали сводку по бумажным сценариям, и с пустым фоном в студии — без инфографики или логотипов.

Геймеры из некоторых стран испытывают проблемы с онлайн-магазином Nintendo.

Сбой затронул центральный банк Израиля, а также крупнейший банк Южной Африки.

Японский McDonald's временно закрыл около трети своих ресторанов по всей стране.

«Нет никаких признаков того, что проблемы CrowdStrike связаны с какими-либо кибератаками», — пишет Bloomberg.

Сообщается, что акции CrowdStrike упали на 14%, акции Microsoft упали на 2,8%.