В усьому світі відбувся масштабний технічний збій у роботі сервісів. Причина — в Microsoft

В аеропортах США та Європи через збій утворилися величезні черги

В усьому світі — від США до Азії — спостерігається масштабний технічний збій у роботі сервісів, банків, бірж, авіакомпаній та IT-систем у десятках країн.

Зокрема, про проблеми в роботі систем повідомили авіакомпанії United Airlines, Delta Airlines, American Airlines, Turkish Airlines, аеропорти Іспанії, Ірландії, Австралії та інших країн, а також Лондонська біржа.

В Україні технічні проблеми виникли у логістичного оператора «Нова пошта», банку SenseBank та мобільного оператора Vodafone.

Видання Bloomberg пише, що незвичайний каскад збоїв стався після того, як корпорація Microsoft Corp. повідомила про збій у своїх онлайн-сервісах, зокрема в онлайн-службах Azure та 365. У Microsoft вже вивчають проблему.

Декілька видань повідомляють, що деякі проблеми пов'язані з програмним забезпеченням кібербезпеки CrowdStrike та його взаємодією з операційною системою Windows.

Через глобальний збій багато авіакомпаній змушені видавати рукописні посадкові талони через відмову онлайн-сервісів.

Телеканал Sky News ненадовго повернувся до ефіру: двоє ведучих читали зведення за паперовими сценаріями, і з порожнім фоном у студії — без інфографіки чи логотипів.

Геймери з деяких країн мають проблеми з онлайн-магазином Nintendo.

Збій торкнувся центрального банку Ізраїлю, а також найбільшого банку Південної Африки.

Японський McDonald's тимчасово закрив близько третини ресторанів по всій країні.

«Немає жодних ознак того, що проблеми CrowdStrike пов'язані з будь-якими кібератаками», — пише Bloomberg.

Повідомляють, що акції CrowdStrike впали на 14%, акції Microsoft – на 2,8%.