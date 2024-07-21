84 жителя Донетчины эвакуировались на Волынь: из них 29 детей

Прошла эвакуация жителей Донетчины. Фото: скрин с видео

21 июля прошла эвакуация местных жителей Донецкой области в западный регион Украины. Среди них — 29 детей. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



«84 жителя Донецкой области эвакуировали сегодня в громады Волынской области. Из них 29 детей и 6 человек с инвалидностью», — отметил он.



По словам Филашкина, приняли решение выехать жители Торецкой, Мирноградской, Добропольской, Новогродовской, Дружковской, Покровской, Селидовской, Гродовской и Краматорской громад.



Как отмечается, все эвакуированные были обеспечены водой и питанием.



Начальник ОВА напомнил, что людей вывозят специальным поездом, 1 раз в 8 дней, следующий рейс состоится 29 июля.



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