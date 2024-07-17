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Двое людей эвакуировались из прифронтовой Луганской области

17 июля 2024, 11:31

Двое людей эвакуировались из прифронтовой Луганской области

Начальник Луганской областной военной администрации Артем Лысогор сообщил, что из прифронтовой Макеевки удалось вывести 2 гражданских. Об этом он написал в своем Telegram.

По словам главы региона, сейчас они находятся в безопасном месте в Донецкой области, откуда планируют поехать к родственникам в Черкасскую область.

«Краснореченская военная администрация сопровождает эвакуированных, помогая в решении текущих вопросов», — отметил он.

Лысогор призвал местных жителей эвакуироваться, так как россияне ежедневно обстреливают населенные пункты Луганщины.

Кроме того, по его словам, захватчики 16 июля били по Макеевке и Невскому из артиллерии. Также пытались продвинуться вблизи Андреевки.

Ранее мы писали, что недавно прошла эвакуация из деоккупированного поселка Луганской области. Местный житель отправился в Донецкую область. 

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