РФ за сутки осуществила ряд атак на Донецкую область: повреждены дома, есть жертва

Россияне обстреляли Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

Российские войска продолжают бить по Донецкой области, в результате атак за минувшие сутки погиб один человек, также есть пострадавшие. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



«Всего за сутки российские оккупанты 30 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области», — отметил он.



По словам Филашкина, ситуация в регионе следующая:



Покровский район. В Курахово повреждены 2 многоэтажки, по 1 частному дому повреждены в Горняке, Сонцовке и Кураховке.





Краматорский район. В Лимане повреждено админздание, в Ямполе — 2 дома. В Малиновке Николаевской громады поврежден инфраструктурный объект. В Константиновке ранен человек, повреждены 12 частных домов, многоэтажка, 2 магазина, 3 инфраструктурных объекта. В Ильиновской громаде повреждены 2 объекта: в Клебан-Быке и Берестке.





Бахмутский район. Многочисленным обстрелам подверглась Торецкая громада: в Торецке погиб человек, повреждены 2 дома и админздание; в Пивничном ранены 2 человека, поврежден дом; в Нелиповке ранен человек, поврежден дом. В Часовоярской громаде повреждены 8 частных домов, 3 многоэтажки и 4 хозяйственные постройки. В Соледарской громаде разрушено сельскохозяйственное здание.



Ранее мы писали, что войска России продвинулись в городе Зализное и поселке Нью-Йорк Донецкой области.