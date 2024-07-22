РФ за добу здійснила низку атак на Донецьку область: пошкоджені будинки, є жертва

Росіяни обстріляли Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Російські війська продовжують бити по Донецькій області, внаслідок атак за минулу добу загинула одна людина, також є постраждалі. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«Усього за добу російські окупанти 30 разів обстріляли населені пункти Донецької області», — зазначив він.



За словами Філашкіна, ситуація в регіоні така.



Покровський район. У Кураховому пошкоджені 2 багатоповерхівки, по одному приватному будинку пошкоджено у Гірнику, Сонцівці і Курахівці.





Краматорський район. У Лимані пошкоджена адмінбудівля, у Ямполі — 2 будинки. У Малинівці Миколаївської громади пошкоджений інфраструктурний об'єкт. У Костянтинівці поранена людина, пошкоджені 12 приватних будинків, багатоповерхівка, 2 крамниці, 3 інфраструктурні об'єкти. В Іллінівській громаді пошкоджені 2 об'єкти: у Клебан-Бику та Берестку.





Бахмутський район. Численних обстрілів зазнала Торецька громада: у Торецьку загинула людина, пошкоджені 2 будинки і адмінбудівля; у Північному поранені 2 людини, пошкоджений будинок; у Неліпівці поранена людина, пошкоджений будинок. У Часовоярській громаді пошкоджені 8 приватних будинків, 3 багатоповерхівки і 4 господарчі споруди. У Соледарській громаді зруйнована сільськогосподарська будівля.



Раніше ми писали, що війська Росії просунулися у місті Залізне та селищі Нью-Йорк Донецької області.