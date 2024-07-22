Без света на Донетчине остаются 150 населенных пунктов — Минэнерго

В Донецкой области по состоянию на утро 22 июля без электроснабжения остаются 150 населенных пунктов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики.



«На утро остаются без напряжения 150 населенных пунктов, всего — более 84 тысяч абонентов, из них 78 тысяч обесточены в результате боевых действий», — говорится в сообщении.

Кроме того, в ведомстве отметили, что в результате российских обстрелов за прошедшие сутки обесточены 9,2 тыс. абонентов.

«Из-за технологических нарушений без напряжения 7,9 тыс. абонентов. Энергетики дали свет 13,9 тыс. абонентам», — резюмировали в ведомстве.



Ранее мы писали, что в Донецкой области во время боевых действий отключалась воздушная линия, в результате этого была обесточена местная шахта, под землей оказались работники.