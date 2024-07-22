Без світла на Донеччині залишаються 150 населених пунктів — Міненерго

На Донеччині станом на ранок 22 липня без електропостачання залишаються 150 населених пунктів. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства енергетики.



«На ранок залишаються без напруги 150 населених пунктів, всього — понад 84 тисячі абонентів, з них 78 тисяч знеструмлені в результаті бойових дій», — йдеться в повідомленні.

Крім того, у відомстві зазначили, що в результаті російських обстрілів минулої доби знеструмлено 9,2 тис. абонентів.

«Через технологічні порушення без напруги 7,9 тис. абонентів. Енергетики дали світло 13,9 тис. абонентам», — резюмували у відомстві.



Раніше ми писали, що в Донецькій області під час бойових дій відключалася повітряна лінія, внаслідок цього було знеструмлено місцеву шахту, під землею опинилися працівники.