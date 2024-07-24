Утром в результате обстрела Харькова погиб мирный житель

Утром 24 июля российские войска два раза ударили по Харькову. В результате этих обстрелов известно как минимум об одном погибшем, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
Отмечается, что первый удар по Харькову пришелся в промышленную зону одного из районов города.
«Что касается пострадавших и разрушений, то информация уточняется», — написал мэр в Telegram.
Второй удар пришелся в район частного сектора, возник пожар в одном из домов. Есть информация об одном погибшем. На местах прилетов работают все соответствующие службы. Предварительно, россияне сегодня обстреливали Харьков ракетами С-300, сообщил Терехов.
Кроме того, около 05:00 оккупанты ударили по Малоданиловской громаде Харьковской области. Есть возгорание здания. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов. Он добавил, что ранен один человек.
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