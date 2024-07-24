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Вранці внаслідок обстрілу Харкова загинув мирний житель

24 липня 2024, 07:52

Вранці внаслідок обстрілу Харкова загинув мирний житель

Вранці 24 липня російські війська двічі вдарили по Харкову. Внаслідок цих обстрілів відомо як мінімум про одного загиблого, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Наголошується, що перший удар по Харкову припав у промислову зону одного з районів міста.

«Що стосується постраждалих та руйнувань, то інформація уточнюється», — написав мер у Telegram.

Другий удар припав у район приватного сектору, виникла пожежа в одному з будинків. Є інформація про одного загиблого. На місцях прильотів працюють усі відповідні служби. Попередньо, росіяни сьогодні обстрілювали Харків ракетами С-300, повідомив Терехов.

Крім того, близько 05:00 окупанти вдарили по Малоданілівській громаді Харківської області. Є спалах у будівлі. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. Він додав, що поранено одну людину.

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