Пять человек погибли и 15 пострадали в результате ударов армии РФ по Донецкой области за сутки

Российские войска за минувшие сутки, 27 июля, обстреляли ряд населенных пунктов Донецкой области. В результате атак пять жителей области погибли, также известно о 15 пострадавших. Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

«За 27 июля россияне убили 5 жителей Донецкой области: 3 в Ивановке, по одному в Константиновке и Торецке», — отметил он.

Кроме того, по словам Филашкина, еще 15 человек получили ранения.

С начала полномасштабной войны в Донецкой области погибли 2 110 человек, получили ранения — 5 515.

Общее число жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.