Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

П'ятеро людей загинули та 15 постраждали внаслідок ударів армії РФ по Донецькій області за добу

28 липня 2024, 09:59

П'ятеро людей загинули та 15 постраждали внаслідок ударів армії РФ по Донецькій області за добу

П'ятеро людей загинули та 15 постраждали внаслідок ударів армії РФ по Донецькій області за добу

Російські війська минулої доби, 27 липня, обстріляли низку населених пунктів Донецької області. Внаслідок атак п'ять мешканців області загинули, також відомо про 15 постраждалих. Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

«За 27 липня росіяни вбили 5 жителів Донецької області: 3 в Іванівці, по одному в Костянтинівці та Торецьку», — зазначив він.

Крім того, за словами Філашкіна, ще 15 людей отримали поранення.

З початку повномасштабної війни на Донеччині загинули 2 110 осіб, отримали поранення — 5 515.

Загальна кількість жертв росіян у Донецькій області подано без урахування Маріуполя та Волновахи.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Інше
Зведення Вадим Філашкін обстріли Донецької області

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
09:59
П'ятеро людей загинули та 15 постраждали внаслідок ударів армії РФ по Донецькій області за добу
08:21
Армія РФ продовжує просуватися на Покровському напрямку — DeepState
23:00
Головне за день: Обстріл Сумської області. Атаковано три аеродроми в РФ
15:56
В окупованому Шахтарську у дітей з інвалідністю хотіли забрати частину соціальних виплат
13:30
Обстріл Горлівки: є поранені, знеструмлено кілька кварталів, пошкоджено автопарк
23:16
Головне за день: ЗСУ вдарили по летовищу в Криму. Погруддя російського військового в Маріуполі
22:30
Протест в Донецьку, російське училище у Маріуполі, розруха на Арабатській стрілці — дайджест новин з окупації ►
17:08
В окупованому Маріуполі восьмирічний хлопчик підірвався на вибухівці: дитина дістала поранення
15:52
В окупованому Маріуполі росіяни встановили пам’ятник вбивці місцевих жителів — мерія
14:58
Жителя «ДНР», який втік зі служби, два тижні утримували в підвалі і били
14:40
«Новини Донбасу» — у мобільному браузері Ceno: Тепер нас можна читати в окупації без VPN
12:25
Відстань від лінії фронту до Мирнограду на Донеччині скоротилася до 11,5 кілометрів
11:18
Джерела підтвердили влучання по аеродрому «Саки» в Криму: знищено РЛС, поранено двох військових — ASTRA
07:55
На аеродромі «Саки» в окупованому Криму почалася пожежа після «прильотів», пролунали вибухи
23:17
Головне за день: Армія РФ захопила плацдарм під Покровськом. Вбивцю Фаріон знайдено?
21:00
Горлівка та Донецьк під обстрілами: 2 людей загинули, 8 — поранено
13:03
РФ завершила будівництво залізниці з Ростова-на-Дону до окупованого Маріуполя: зараз її тестують
12:59
Російські військові завершили захоплення плацдарму навколо Очеретиного: окуповано село Новоселівка Перша — аналітик BILD
23:49
Головне за день: Росармія намагається оточити ЗСУ біля Прогресу. Протест у Донецьку
19:31
В окупованій Авдіївці епідемія холери: місто закрите на в'їзд, людей звідти не випускають
усі новини
10:57
У Повітряних силах розповіли про збиті російські цілі цієї ночі
09:59
П'ятеро людей загинули та 15 постраждали внаслідок ударів армії РФ по Донецькій області за добу
08:21
Армія РФ продовжує просуватися на Покровському напрямку — DeepState
07:30
У Курській області РФ після атаки безпілотників спалахнула нафтобаза
23:00
Головне за день: Обстріл Сумської області. Атаковано три аеродроми в РФ
17:00
Росія вдарила по Сумській області: загинув 14-річний хлопець
16:14
Обстріл Мирнограда та Курахового: серед поранених є дитина
15:56
В окупованому Шахтарську у дітей з інвалідністю хотіли забрати частину соціальних виплат
14:40
Дрони атакували три російські військові аеродроми, пошкоджено бомбардувальник — ЗМІ
13:30
Обстріл Горлівки: є поранені, знеструмлено кілька кварталів, пошкоджено автопарк
11:50
ЗМІ: Росія зв'язувалася з Пентагоном і скаржилася на Україну
10:45
За добу армія РФ пошкодила обстрілами 22 житлові будинки в Донецькій області
09:31
Армія РФ зараз найбільш активно атакує на Покровському напрямку у Донецькій області
08:55
Безпілотники атакували Рязань у РФ
08:30
У Донецькій області за добу через обстріли поранено 3 людей
23:16
Головне за день: ЗСУ вдарили по летовищу в Криму. Погруддя російського військового в Маріуполі
22:30
Протест в Донецьку, російське училище у Маріуполі, розруха на Арабатській стрілці — дайджест новин з окупації ►
21:26
Скандал навколо 59-ї окремої мотопіхотної бригади: що засвідчила перевірка
20:30
Є шанс на цілодобове енергопостачання: в «Укренерго» озвучили кілька сценаріїв
19:20
Як парамедики евакуювали постраждалих після обстрілу Костянтинівки — відео ►
усі новини
ВІДЕО
Після атаки дронів виникла пожежа на нафтобазі в Курській області РФ. Фото: ASTRA/Telegram У Курській області РФ після атаки безпілотників спалахнула нафтобаза
28 липня, 07:30
Протест в Донецьку, російське училище у Маріуполі, розруха на Арабатській стрілці — дайджест новин з окупації ► Протест в Донецьку, російське училище у Маріуполі, розруха на Арабатській стрілці — дайджест новин з окупації ►
26 липня, 22:30
Як парамедики евакуювали постраждалих після обстрілу Костянтинівки — відео ► Як парамедики евакуювали постраждалих після обстрілу Костянтинівки — відео ►
26 липня, 19:20
Відбулася евакуація з Красногорівки. Фото: поліція Вибралися з-під завалів після атаки РФ: «Білі янголи» показали евакуацію людей з Красногорівки
26 липня, 16:15
Українські прикордонники знищили пункт управління БПЛА, склади боєкомплекту, укриття та піхоту супротивника. Фото: ДПСУ Прикордонники знищили пункт управління БПЛА, склади боєкомплекту, укриття та піхоту росіян
26 липня, 15:25
Мешканця «ДНР» силою змушували підписати контракт із ЗС Росії. Фото: Інтерфакс Жителя «ДНР», який втік зі служби, два тижні утримували в підвалі і били
26 липня, 14:58
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір