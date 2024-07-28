П'ятеро людей загинули та 15 постраждали внаслідок ударів армії РФ по Донецькій області за добу

Російські війська минулої доби, 27 липня, обстріляли низку населених пунктів Донецької області. Внаслідок атак п'ять мешканців області загинули, також відомо про 15 постраждалих. Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

«За 27 липня росіяни вбили 5 жителів Донецької області: 3 в Іванівці, по одному в Костянтинівці та Торецьку», — зазначив він.

Крім того, за словами Філашкіна, ще 15 людей отримали поранення.

З початку повномасштабної війни на Донеччині загинули 2 110 осіб, отримали поранення — 5 515.

Загальна кількість жертв росіян у Донецькій області подано без урахування Маріуполя та Волновахи.