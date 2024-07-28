Россияне 23 раза обстреляли населенные пункты Донецкой области за сутки: есть убитые и раненые

Последствия российского обстрела одного из населённых пунктов Донецкой области 27 июля. Фото: ОВА

Российская армия за минувшие сутки 23 раза обстреляла населенные пункты Донецкой области, в результате чего есть погибшие и раненые. Об этом по состоянию на утро 28 июля сообщил начальник областной военной администрации Вадим Филашкин.

Покровский район. Курахово попал под обстрелы 4 раза — ранены 4 человека, разрушено админздание, повреждены полтора десятка многоэтажек и несколько инфраструктурных объектов. В Мирнограде ранен ребенок.

Краматорский район. В Лимане ранены 2 человека, разрушены 2 дома, повреждены 10 домов и инфраструктурный объект; также в Редкодубе ранен человек, повреждены 3 дома и админздание, в Заречном разрушены 7 домов. В Заре Ильиновской громады ранен человек, повреждены 5 объектов. В Константиновке 1 человек погиб и 2 ранены, повреждены 2 дома, 4 нежилых помещения.

Бахмутский район. В Часовоярской громаде 1 человек ранен, повреждены 2 частных дома, 2 многоэтажки и инфраструктурный объект. В Торецке 1 человек погиб и 1 ранен, повреждены 2 дома. В Северске повреждены 2 дома, еще один — в Серебрянке.