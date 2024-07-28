Росіяни 23 рази обстріляли населені пункти Донецької області за добу: є вбиті та поранені

Наслідки російського обстрілу одного із населених пунктів Донецької області 27 липня. Фото: ОВА

Російська армія минулої доби 23 рази обстріляла населені пункти Донецької області, внаслідок чого є загиблі та поранені. Про це станом на ранок 28 липня повідомив начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Покровський район. Курахове потрапило під обстріл 4 рази — поранені 4 людини, зруйнована адмінбудівля, пошкоджені півтора десятка багатоповерхівок та кілька інфраструктурних об'єктів. У Мирнограді поранено дитину.

Краматорський район. У Лимані поранені 2 людей, зруйновані 2 будинки, пошкоджені 10 будинків та інфраструктурний об'єкт; також у Рідкодубі поранена людина, пошкоджені 3 будинки та адмінбудівля, у Зарічному зруйновані 7 будинків. У Зорі Іллінівської громади поранено людину, пошкоджено 5 об'єктів. У Костянтинівці 1 людина загинула та 2 поранені, пошкоджені 2 будинки, 4 нежитлові приміщення.

Бахмутський район. У Часовоярській громаді 1 людина поранена, пошкоджено 2 приватні будинки, 2 багатоповерхівки та інфраструктурний об'єкт. У Торецьку 1 людина загинула та 1 поранена, пошкоджені 2 будинки. У Сіверську пошкоджені 2 будинки, ще один — у Серебрянці.