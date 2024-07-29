Армия РФ за сутки обстреляла Донецкую область 20 раз — Филашкин

Российские войска за прошедшие сутки, 28 июля, атаковали ряд населенных пунктов Донецкой области. Под ударом оказались четыре района региона, в результате атак есть повреждения и пострадавшие. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.
«Всего за сутки россияне 20 раз обстреляли населенные пункты Донетчины», — отметил он.
По информации Филашкина, ситуация в регионе следующая:
Волновахский район. В Новоукраинке Угледарской громады повреждены 3 дома и здание предприятия.
Покровский район. В Катериновке Марьинской громады ранен человек. В Гродовке разрушен дом.
Краматорский район. В Лимане повреждены 2 гаража и авто. В Заре Ильиновской громады повреждены 4 объекта. В Николаевке Константиновской громады поврежден дом.
Бахмутский район. В Торецке ранены 2 человека, повреждены 5 домов и 3 админздания. В Часовоярской громаде повреждены 7 частных домов и 2 многоэтажки. В Северске разрушено нежилое помещение, поврежден дом.
Ранее мы писали, что за 28 июля россияне ранили троих жителей Донецкой области: двух в Торецке и одного в Катериновке.
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