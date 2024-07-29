Армия РФ за сутки обстреляла Донецкую область 20 раз — Филашкин

Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

Российские войска за прошедшие сутки, 28 июля, атаковали ряд населенных пунктов Донецкой области. Под ударом оказались четыре района региона, в результате атак есть повреждения и пострадавшие. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



«Всего за сутки россияне 20 раз обстреляли населенные пункты Донетчины», — отметил он.



По информации Филашкина, ситуация в регионе следующая:



Волновахский район. В Новоукраинке Угледарской громады повреждены 3 дома и здание предприятия.

Покровский район. В Катериновке Марьинской громады ранен человек. В Гродовке разрушен дом.



Краматорский район. В Лимане повреждены 2 гаража и авто. В Заре Ильиновской громады повреждены 4 объекта. В Николаевке Константиновской громады поврежден дом.



Бахмутский район. В Торецке ранены 2 человека, повреждены 5 домов и 3 админздания. В Часовоярской громаде повреждены 7 частных домов и 2 многоэтажки. В Северске разрушено нежилое помещение, поврежден дом.



Ранее мы писали, что за 28 июля россияне ранили троих жителей Донецкой области: двух в Торецке и одного в Катериновке.