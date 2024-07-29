Армія РФ за добу обстріляла Донецьку область 20 разів — Філашкін

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Російські війська минулої доби, 28 липня, атакували низку населених пунктів Донецької області. Під ударом опинилися чотири райони регіону. Унаслідок атак є пошкодження та постраждалі. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«Усього за добу росіяни 20 разів обстріляли населені пункти Донеччини», — зазначив він.



За інформацією Філашкіна, ситуація в регіоні така.



Волноваський район. У Новоукраїнці Вугледарської громади пошкоджено 3 будинки і будівлю підприємства.

Покровський район. У Катеринівці Мар'їнської громади поранена людина. У Гродівці зруйнований будинок.



Краматорський район. У Лимані пошкоджені 2 гаражі та авто. У Зорі Іллінівської громади пошкоджені 4 об'єкти. У Миколаївці Костянтинівської громади пошкоджений будинок.



Бахмутський район. У Торецьку поранені 2 людини, пошкоджені 5 будинків і 3 адмінбудівлі. У Часовоярській громаді пошкоджені 7 приватних будинків і 2 багатоповерхівки. У Сіверську зруйноване нежитлове приміщення, пошкоджений будинок.



Раніше ми писали, що за 28 липня росіяни поранили трьох жителів Донецької області: двох у Торецьку та одного у Катеринівці.